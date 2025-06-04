В УМВД России по Владимирской области рассказали подробности происшествия на улице Диктора Левитана, где днем 2 июня 35-летний выпивший мужчина схватил ружье и открыл стрельбу из окна своего

В УМВД России по Владимирской области рассказали подробности происшествия на улице Диктора Левитана, где днем 2 июня 35-летний выпивший мужчина схватил ружье и открыл стрельбу из окна своего дома. Как только местные жители услышали громкие хлопки – сразу же сообщили в полицию. На место оперативно прибыли сотрудники УМВД и Росгвардии. Оказалось, что стрелявший находится в