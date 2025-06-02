Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

В столовых семи образовательных учреждений Вязниковского района Владимирской области выявлены нарушения санитарных норм. По данным прокуратуры, сотрудники неправильно хранили продукты и нарушали технологические процессы приготовления пищи.В сообщении телеграм-канала прокуратуры Владимирской области говорится о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований в пищеблоках этих учреждений. Работники не обеспечивали правильные условия хранения продуктов, нарушали порядок технологических операций, а также допускали хранение продуктов без необходимой маркировки и сопроводительных документов.Руководителям всех семи учреждений, тип которых не уточняется (детские сады, школы или другие организации), были направлены официальные представления.Кроме того, виновные лица были вызваны для рассмотрения административных дел по статье 6.3 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. После вмешательства все выявленные нарушения были устранены.