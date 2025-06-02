40-летняя женщина родила здорового ребенка.

В результате сложной хирургической операции врачи Владимирского областного перинатального центра успешно сохранили беременность 40-летней пациентки, которая впоследствии родила здорового ребёнка.Эта история началась в конце января 2025 года, когда в перинатальный центр поступила женщина, рожавшая 20 лет назад, с угрозой прерывания беременности на 21-й неделе.У пациентки были диагностированы истмико-цервикальная недостаточность, сахарный диабет и артериальная гипертензия с устойчивым давлением 140/90 мм рт.ст. Кроме того, у ребёнка выявился положительный резус-фактор отца, что вызвало развитие резус-конфликта во время беременности.Врачам пришлось решать сложную задачу: плодный пузырь с ребёнком опускался во влагалище, и специалисты перинатального центра хирургическим методом вернули его в полость матки. В региональном Минздраве отмечают, что подобные операции могут выполнять только высококвалифицированные акушеры с большим опытом.Несколько месяцев женщина находилась под постоянным наблюдением в отделении патологии беременности областного перинатального центра. Благодаря профессионализму врачей и положительному настрою пациентки беременность удалось сохранить и довести до 37 недель (при оптимальной продолжительности беременности в 40 недель).