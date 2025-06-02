Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Владимирской области.

Убийство произошло в 2006 году. Виновным признан 54-летний житель Владимира, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Выяснилось, что мужчина ранее имел статус криминального авторитета. В то время он задумал устранить заместителя руководителя рынка «Тандем» Олега Молчанова, чтобы занять его место. Для этого он нанял знакомого наркомана, пообещав ему тысячу долларов и бесплатное жильё.После договорённости заказчик передал исполнителю пистолет с глушителем, указал адрес проживания жертвы, место его работы и автомобиль. 15 мая 2006 года «киллер» пришёл в офис на Почаевской улице, где Молчанов находился с двумя знакомыми. Он несколько раз выстрелил в главную цель и в одного из присутствующих, пытавшегося защитить пострадавшего. При попытке убить третьего человека оружие дало осечку, и стрелку пришлось бежать.После убийства «киллер» получил аванс в размере 200 долларов, но был сразу задержан. Сам заказчик в 2007 году был привлечён к ответственности за другое заказное убийство в Новгородской области и отбывал наказание. По этому делу тогда не удалось собрать достаточных доказательств. В 2023 году расследование возобновили, и появились новые улики.Недавно во Владимире вынесен приговор — 17 лет лишения свободы, а с учётом прошлых преступлений общий срок составил 23 года колонии строгого режима. Кроме того, по иску потерпевшей родственницы убитого суд присудил компенсацию морального ущерба в размере 1 миллиона рублей.