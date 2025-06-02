Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.

За прошедший май на дорогах Владимирской области произошло 16 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей мототранспортных средств, в которых пострадали 19 человек.Этот тревожный показатель вдвое превышает данные за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о необходимости усиления мер безопасности.Госавтоинспекция настоятельно призывает всех участников дорожного движения — как автомобилистов, так и мотоциклистов — проявлять максимальное уважение друг к другу, постоянно контролировать ситуацию на дороге с помощью зеркал заднего вида и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Только совместными усилиями можно сохранить жизни и здоровье на дорогах региона.