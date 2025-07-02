Компенсации предназначены тем, кто получил вред здоровью в результате ЧС.

Жители Киржачского района, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 22 апреля 2025 года, получат единовременные выплаты. Соответствующее постановление правительства Владимирской области на официальном сайте правовой информации.Компенсации предназначены тем, кто получил вред здоровью вследствие детонации боеприпасов в войсковой части.Размер выплаты будет зависеть от степени тяжести полученных травм. За тяжкий вред здоровью предусмотрена сумма в 150 тысяч рублей. Те, кто получил травмы средней тяжести, смогут рассчитывать на 100 тысяч рублей, а при легком вреде здоровью выплатят 50 тысяч рублей на человека.Для получения денежных средств пострадавшим необходимо самостоятельно обратиться с заявлением и документом, удостоверяющим личность, в местный отдел соцзащиты. Крайний срок подачи заявления – 1 августа 2025 года. Сбор всех остальных необходимых справок будет осуществляться сотрудниками соцзащиты., в результате инцидента 22 апреля сообщалось о четырех пострадавших. Двое из них были госпитализированы в Киржачскую районную больницу, один – в Александровскую районную больницу, а четвертому оказали медицинскую помощь и отпустили домой.