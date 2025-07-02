Компенсации предназначены тем, кто получил вред здоровью в результате ЧС.
Жители Киржачского района, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 22 апреля 2025 года, получат единовременные выплаты. Соответствующее постановление правительства Владимирской области на официальном сайте правовой информации.
Компенсации предназначены тем, кто получил вред здоровью вследствие детонации боеприпасов в войсковой части.
Размер выплаты будет зависеть от степени тяжести полученных травм. За тяжкий вред здоровью предусмотрена сумма в 150 тысяч рублей. Те, кто получил травмы средней тяжести, смогут рассчитывать на 100 тысяч рублей, а при легком вреде здоровью выплатят 50 тысяч рублей на человека.
Для получения денежных средств пострадавшим необходимо самостоятельно обратиться с заявлением и документом, удостоверяющим личность, в местный отдел соцзащиты. Крайний срок подачи заявления – 1 августа 2025 года. Сбор всех остальных необходимых справок будет осуществляться сотрудниками соцзащиты.
, в результате инцидента 22 апреля сообщалось о четырех пострадавших. Двое из них были госпитализированы в Киржачскую районную больницу, один – в Александровскую районную больницу, а четвертому оказали медицинскую помощь и отпустили домой.