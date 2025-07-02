Возбуждено уголовное дело.

Во Владимирской области выявили факт мошенничества при организации разворотных площадок для пожарного транспорта у водоемов в селах Есиплево и Новобусино.прокуратуры, подрядная организация ООО «Импульс» заключила контракт на 300 тысяч рублей, но выполнила работы лишь на треть от заявленной стоимости, создав видимость деятельности.Прокурорская проверка установила, что у двух противопожарных водоемов отсутствовали необходимые разворотные площадки, обеспечивающие беспрепятственный забор воды в любое время года. Для исправления ситуации местная администрация заключила контракт с ООО «Импульс». Однако вместо полноценных работ подрядчик лишь доставил к водоемам небольшое количество щебня и бетонных блоков.Эксперты оценили реально выполненные работы не более чем в 100 тысяч рублей, тогда как компания получила по контракту полную сумму. В результате, разворотные площадки до сих пор не соответствуют требованиям безопасности.В отношении руководителя ООО «Импульс» возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения».