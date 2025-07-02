3G и 4G практически отсутствуют во всех районах города.

В Коврове, втором по численности населения городе Владимирской области, жители уже вторую неделю сталкиваются с серьезными проблемами с мобильным интернетом. Как сообщают горожане, 3G и 4G практически отсутствуют во всех районах города для абонентов большинства операторов.Как пишет «», единственным оператором, чей мобильный интернет продолжает работать без перебоев, является МТС. Сотовая связь и Wi-Fi при этом функционируют бесперебойно. Это вынуждает ковровчан решать повседневные вопросы, в основном, по телефону, что вызывает определенные неудобства.Официальные комментарии по сложившейся ситуации отсутствуют. «» сообщила, что представители сотовых компаний объясняют абонентам отсутствие интернета «независящими от них причинами». Власти Коврова и правительство Владимирской области на запросы журналистов отвечают «без комментариев». В региональном УФСБ указали, что это «зона ответственности министерства обороны».Ранее , что за неделю во Владимирской области жители 46 раз видели беспилотники.