Об этом сообщило Министерство природопользования и экологии региона.

Во Владимирской области ведется масштабная расчистка реки Колпь в Красной Горбатке. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» продолжаются работы по улучшению экологического состояния реки.Министерство природопользования и экологии региона провело выездное совещание для контроля за ходом реализации проекта. Основная цель расчистки – оздоровление водной экосистемы и восстановление гидрологических характеристик реки Колпь.Протяженность расчищаемого участка составляет 3,88 км, на данный момент выполнено более 50% работ. Ожидается, что после завершения проекта улучшится качество воды и увеличится количество рыбы в реке.Также отмечается, что в период с 2021 по 2023 год была проведена реконструкция гидротехнического сооружения на реке Колпь, что является важным этапом в комплексе мер по улучшению состояния водоема.