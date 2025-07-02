Семья погибшего на СВО жителя Владимира 1,5 года добивалась положенных выплат. Сделать это удалось только после того, как мать бойца пришла на прием к прокурору, рассказали в пресс-службе

Семья погибшего на СВО жителя Владимира 1,5 года добивалась положенных выплат. Сделать это удалось только после того, как мать бойца пришла на прием к прокурору, рассказали в пресс-службе ведомства. Женщина рассказала, что ее сын погиб на СВО в январе прошлого года. В апреле бойца посмертно наградили орденом Мужества. У него остались жена и двое несовершеннолетних