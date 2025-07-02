Поисковики «ЛизаАлерт» нашли 84-летнего Владимира Слезкина из деревни Ивано-Соболево Александровского района. Дедушка вышел из дома и пропал. 30 июня в 16:49 родные обратились за помощью. Как

Поисковики «ЛизаАлерт» нашли 84-летнего Владимира Слезкина из деревни Ивано-Соболево Александровского района. Дедушка вышел из дома и пропал. 30 июня в 16:49 родные обратились за помощью. Как рассказали волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в своих соцсетях, тот день был не по-летнему холодный, вторые сутки шел дождь. Но это значило, что приступать к поискам нужно как можно скорее. Из