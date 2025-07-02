Возбуждено уголовное дело.

За прошедшую неделю жители Владимирской области отдали мошенникам более 20 миллионов рублей. Всего 51 преступление, совершенное с использованием IT-технологий.Один из недавних случаев произошел 25 июня, когда 19-летняя жительница Меленковского района перевела злоумышленникам почти 2 миллиона рублей со счетов своих родителей. На протяжении нескольких дней девушке звонил «сотрудник правоохранительных органов», убеждая её, что кто-то пытается похитить деньги со счетов ее родителей. Поверив в эту историю, она, следуя указаниям мошенников, перевела средства на указанный ими «безопасный счет».Аналогичные случаи произошли и с другими жителями области. 26 июня жительница Коврова 1963 года рождения лишилась более 1,3 миллиона рублей, переведя их мошенникам, которые связались с ней в мессенджере. 29 июня житель Владимира 1965 года рождения перевел на «безопасный счет» более 1,2 миллиона рублей после звонков от «сотрудников Росфинмониторинга» и «ФСБ». В тот же день житель Селивановского района 1967 года рождения потерял 3,45 миллиона рублей, включая личные накопления и оформленный под влиянием мошенников кредит.По всем этим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Мошенничество».