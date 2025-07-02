Об этом сообщила прокуратура Владимирской области.

В Александрове руководитель предприятия, специализирующегося на производстве осветительного оборудования, предстанет перед судом по обвинению в полной невыплате заработной платы на сумму свыше 11 миллионов рублей. Об этом прокуратура Владимирской области.По данным следствия, обвиняемый, имея финансовую возможность, с сентября 2024 года по апрель 2025 года не платил зарплату 114 сотрудникам. Вместо этого поступающие на счета деньги он тратил на хозяйственные нужды своего предприятия. Общая задолженность перед работниками превысила 11 миллионов рублей.Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки. Сейчас оно направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Важно отметить, что вся задолженность по заработной плате уже погашена в полном объеме.