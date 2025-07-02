22-летнего владимирца будут судить за раскладывание закладок по областной столице. Молодой человек сам употребляет наркотики и решил зарабатывать на жизнь, далеко не отходя от своего

22-летнего владимирца будут судить за раскладывание закладок по областной столице. Молодой человек сам употребляет наркотики и решил зарабатывать на жизнь, далеко не отходя от своего увлечения. Его задержали в апреле. Как рассказали в пресс-службе УМВД области, владимирец с помощью интернета получал координаты тайников с оптовыми партиями наркотиков, находил их, расфасовывал, а потом раскладывал по разным