С 1 июля во Владимирской области заработали пункты проката предметов для малышей. Новая мера предназначена для многодетных, малоимущих, студенческих и молодых семей, а также родителей,

С 1 июля во Владимирской области заработали пункты проката предметов для малышей. Новая мера предназначена для многодетных, малоимущих, студенческих и молодых семей, а также родителей, воспитывающих ребенка в одиночку. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В 17 пунктах проката, организованных на базе комплексных центров социального обслуживания населения, бесплатно выдают востребованные вещи для детей до трех