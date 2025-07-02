Авария произошла осенью 2024 года.

Во Владимире суд обязал виновника дорожно-транспортного происшествия выплатить таксисту, чей автомобиль пострадал в аварии, почти 200 тысяч рублей. Инцидент произошел осенью 2024 года на Суздальском проспекте.Мужчина, работавший на своей «Ладе Весте», после ДТП был вынужден арендовать другой автомобиль для продолжения работы. В связи с этим он понес значительные убытки. Таксист обратился в суд с требованием возместить ему расходы, и суд удовлетворил его иск.решению, ответчик должен будет выплатить 151 300 рублей за аренду подменного автомобиля в течение трех месяцев, а также компенсировать судебные издержки в размере 37 тысяч рублей.Ранее автомобилист компенсацию за два пробитых колеса в Суздале.