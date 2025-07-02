Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

В Селивановском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки берез. Прокуратура Владимирской области сообщила об уничтожении деревьев в выделе 51 квартала 35 Малышевского участкового лесничества.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Расследование находится на контроле надзорного ведомства.Параллельно с этим, жители владимирского микрорайона Юрьевец выражают протест против массовой вырубки деревьев под строительство аэропорта Семязино, опасаясь за экологию района и возможный шум. Сообщается, что в администрацию президента направлены жалобы.жители Владимирской области незаконно вырубили лес на 18 миллионов.