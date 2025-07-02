114 работников александровского предприятия, выпускающего осветительные приборы, 8 месяцев не получали зарплату (с сентября 2024 года по апрель 2025 года). Начальник задолжал более 11 миллионов,

114 работников александровского предприятия, выпускающего осветительные приборы, 8 месяцев не получали зарплату (с сентября 2024 года по апрель 2025 года). Начальник задолжал более 11 миллионов, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Как оказалось, работодатель не платил деньги подчиненным из корыстных целей – заплаты людей шли на хозяйственные нужны предприятия. После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.