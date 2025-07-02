Реку Колпь в черте Красной Горбатки начали расчищать. Работы проводит организация «Стройвест», рассказали в пресс-службе Министерства природопользования и экологии Владимирской области.

Реку Колпь в черте Красной Горбатки начали расчищать. Работы проводит организация «Стройвест», рассказали в пресс-службе Министерства природопользования и экологии Владимирской области. Расчистка должна помочь в восстановлении гидрологических характеристик реки и оздоровить водную экосистему. Напомним, Колпь чистят с 2023 года. Водоем планируется расчищать три года, а значит, работы продолжатся. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: Министерство