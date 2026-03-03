ЧП случилось в октябре прошлого года.

В Суздальском районе возбудили уголовное дело после тяжелой травмы тракториста на рабочем месте. Мужчине ампутировали пальцы и диагностировали множественные переломы кистей.ЧП случилось в октябре прошлого года. Машинист работал на вальцовой мельнице, занимался плющением зерна, и заметил, что на вальцах налипло сырье. Вместо того чтобы остановить механизм, он решил очистить его крюком прямо на ходу.Сначала в движущиеся вальцы затянуло крюк, а следом — руку тракториста. Когда мужчина попытался исправить ситуацию и разжать вальцы, механизм захватил и вторую руку. Травмы оказались серьезными. Пострадавшему диагностировали открытые рваные раны, ампутацию пальцев и множественные переломы.В результате расследования выяснилось, что работника даже не проинструктировали, как правильно очищать мельницу, а в должностной инструкции нужных правил просто не было. Уголовное дело завели по статье о нарушении требований охраны труда.