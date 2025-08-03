За выходные в домах случилось уже шесть возгораний.

Во Владимирской области случилось сразу шесть пожаров в жилых домах. Об этом рассказали в МЧС России по Владимирской области. Так, на ЧП специалисты выезжали в деревню Прокунино, в село Кузьмадино и в округ Муром.На улице Коммунистической в городе Маленки из пожара пришлось спасать сразу двух мужчин. ЧП началось в одной из квартир, где из-за неосторожности при курении возникло возгорание. К сожалению, в городе Вязники на улице Мичуринской в пожаре погибла 8-детняя женщинаДнем ранее во Владимире строительный гипермаркет.