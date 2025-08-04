На ней также показаны места, где чаще всего выбегают дикие животные.

Во Владимирской области появилась интерактивная карта, на которой показаны самые опасные участки дороги. Об этом рассказали в Министерстве цифрового развития региона. Специалисты разработали карту совместно с Госавтоинспекцией.Сервис позволит показать автовладельцам участки трасс, где чаще всего происходят аварии с дикими животными. Карта создана на основе данных Госавтоинспекции о путях миграции зверей и зонах их вероятного выхода на проезжую часть.Жители Владимирской области смогут посмотреть данные о ДТП в регионе за последние три года. Только за минувшую неделю на дорогах Владимирской области в ДТП 7 человек, 53 получили различные травмы. Всего с 21 по 27 июля в регионе произошло 43 дорожно-транспортных происшествия.