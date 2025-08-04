Оба случая произошли в необорудованных для купания местах.

За один день, 2 августа, в День Воздушно-десантных войск, на водоемах Владимирской области погибли два человека. Оба трагических случая произошли в необорудованных для купания местах. С начала купального сезона это уже 19-я и 20-я жертвы воды в регионе.Первая трагедия случилась в Суздальском районе, где в реке Бродинка, в населённом пункте Садовый, было найдено тело мужчины 1980 года рождения. Спасатели МЧС и местные жители достали его из воды.Вторая гибель произошла в Вязниковском районе. На озере Поганцево, в деревне Зобищи, сотрудники аварийно-спасательной службы обнаружили тело мужчины 2002 года рождения.Обстоятельства и причины обоих происшествий сейчас сотрудники полиции.