9 августа один из самых живописных городов Владимирской области — Суздаль — отметит свой 1001-й день рождения. Праздник, как всегда, обещает быть веселым и насыщенным.Гостей и жителей города ждет насыщенная программа.Ярмарка народных ремесел, где можно будет приобрести уникальные сувениры и поучаствовать в мастер-классах от местных умельцев.Гастрономический фестиваль с дегустациями блюд, приготовленных по старинным рецептам.Развлекательные концерты и игровые зоны для детей.Праздник пройдет в традиционной атмосфере народного гуляния, и каждый сможет найти занятие по душе.Подробная программа празднования:11.00–21.00Гастрономический фестиваль «Лето в ключах»Гостиничный комплекс «Горячие ключи»12.00–15.00Праздничная детская программаПлощадка у Центра культуры и досуга13.00–14.00Интерактивная программа исторических танцев (г. Владимир)Городской сад14.00–15.00Концерт духового оркестраГородской сад15.00–16.00Интерактивная программа исторических танцевТорговая площадь15.00–17.00Фольклорно-игровая программа «Богатство русского фольклора»Площадка у Центра культуры и досуга16.00–17.00Торжественное открытие праздничной программы Дня городаТорговая площадь16.00–18.00Соревнования по мини-футболу и баскетболуСпортивные площадки в Парке 950-летия города Суздаля17.00–18.00Международный фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля»Мужской хор Спасо-Евфимиева монастыряМузейный комплекс «Спасо-Евфимиев монастырь»17.00–18.00Праздничный концерт артистов Суздальского районаТорговая площадь18.00–19.00Концертная программа Владимирской областной филармонииТорговая площадь19.00–20.00Выступление кавер-группы «Love Rocket»Торговая площадь20.00–21.30Кинопоказ «Судьба человека»ГТК «Суздаль»20.00–21.00Выступление кавер-группы «PARNAS»Торговая площадь21.00–22.00Выступление кавер-группы «МЕНДЕЛЕЕВ БЭНД»Торговая площадь21.00–23.00Аудиовизуальное шоу Свет Суздаля «Метаморфозы»Суздальский Кремль