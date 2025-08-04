Гостей и жителей города ждет насыщенная программа.
9 августа один из самых живописных городов Владимирской области — Суздаль — отметит свой 1001-й день рождения. Праздник, как всегда, обещает быть веселым и насыщенным.
Ярмарка народных ремесел, где можно будет приобрести уникальные сувениры и поучаствовать в мастер-классах от местных умельцев.
Гастрономический фестиваль с дегустациями блюд, приготовленных по старинным рецептам.
Развлекательные концерты и игровые зоны для детей.
Праздник пройдет в традиционной атмосфере народного гуляния, и каждый сможет найти занятие по душе.
Подробная программа празднования:
11.00–21.00
Гастрономический фестиваль «Лето в ключах»
Гостиничный комплекс «Горячие ключи»
12.00–15.00
Праздничная детская программа
Площадка у Центра культуры и досуга
13.00–14.00
Интерактивная программа исторических танцев (г. Владимир)
Городской сад
14.00–15.00
Концерт духового оркестра
Городской сад
15.00–16.00
Интерактивная программа исторических танцев
Торговая площадь
15.00–17.00
Фольклорно-игровая программа «Богатство русского фольклора»
Площадка у Центра культуры и досуга
16.00–17.00
Торжественное открытие праздничной программы Дня города
Торговая площадь
16.00–18.00
Соревнования по мини-футболу и баскетболу
Спортивные площадки в Парке 950-летия города Суздаля
17.00–18.00
Международный фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля»
Мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря
Музейный комплекс «Спасо-Евфимиев монастырь»
17.00–18.00
Праздничный концерт артистов Суздальского района
Торговая площадь
18.00–19.00
Концертная программа Владимирской областной филармонии
Торговая площадь
19.00–20.00
Выступление кавер-группы «Love Rocket»
Торговая площадь
20.00–21.30
Кинопоказ «Судьба человека»
ГТК «Суздаль»
20.00–21.00
Выступление кавер-группы «PARNAS»
Торговая площадь
21.00–22.00
Выступление кавер-группы «МЕНДЕЛЕЕВ БЭНД»
Торговая площадь
21.00–23.00
Аудиовизуальное шоу Свет Суздаля «Метаморфозы»
Суздальский Кремль