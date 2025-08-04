Свалка занимает площадь около 300 квадратных метров.

В Лакинске по требованию прокуратуры будет ликвидирована незаконная свалка. В ходе проверки, проведенной Собинской межрайонной прокуратурой, несанкционированное место размещения отходов.Свалка занимает площадь около 300 квадратных метров и расположена вблизи улицы Набережной. Там скопились крупногабаритные и бытовые отходы, сухие ветки, бетонные блоки и плиты.По результатам проверки главе администрации Собинского муниципального округа внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.