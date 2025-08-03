С 4 по 8 августа на участке Судогодского шоссе в районе реки Клязьма временно ограничат движение. Это связано с проведением работ по опиловке сухих и аварийных деревьев, сообщили в

С 4 по 8 августа на участке Судогодского шоссе в районе реки Клязьма временно ограничат движение. Это связано с проведением работ по опиловке сухих и аварийных деревьев, сообщили в администрации города. В период с 8:00 до 15:00 проезд транспорта там будет осуществляться только по одной полосе. Фото: ЦУГД г.Владимира