За выходные, 2 и 3 августа, на необорудованных для купания местах во Владимирской области произошли три трагедии – утонули трое местных жителей. С начала купального сезона число погибших достигло 20 человек. Об этом сообщили в МЧС региона. Так в субботу, 2 августа, в Суздальском районе на реке Бродинка утонул 45-летний мужчина. В этот же день