Владимирская область участвует в федеральной программе «Активное долголетие».

Владимирская область участвует в федеральной программе «Активное долголетие», которая реализуется в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья». Её цель — поддержка здоровья и благополучия пожилых людей, развитие их социальной активности, вовлечение в интересные и значимые проекты. Специалисты Вязниковского комплексного центра социального обслуживания населения сумели неформально наладить работу с людьми пожилого возраста, инвалидами и объединить их.КЛУБ ДЛЯ УВЛЕЧЁННЫХ И ЭНЕРГИЧНЫХНа базе учреждения организован 10-дневный курс, сочетающий в себе социально-оздоровительные услуги и различные досуговые мероприятия. Представителей старшего поколения приглашают на актуальные лекции на самые разные темы: о пожарной безопасности, финансовой грамотности, противодействии дистанционному мо¬шенничеству, о культуре и многом другом. Также перед ними выступают с концертами танцевальные и песенные коллективы Вязниковского района.Впечатления от мероприятий комплексного центра у участников курса остались самые тёплые, многие из них обрели здесь новых друзей, нашли единомышленников по интересам.После посещения отделения участники настолько сплотились, что захотели и дальше продолжить общение. Площадку для их встреч предоставил Вязниковский комплексный центр социального обслуживания населения. Здесь для них были организованы танцевальные занятия, скандинавская ходьба летом и лыжные прогулки зимой.Пенсионеры проводили много времени вместе и решили объединиться. Так родился клуб общения «Надежда».Его участники — отличный пример для всех, кто стремится быть активным и познавать новое. Пользуясь туристическим снаряжением комплексного центра, они совершали турпоходы и велопрогулки, выступали на спортивных праздниках, участвовали в игре «Зарница» для людей «серебряного» возраста и инвалидов.Группа единомышленников объединилась, чтобы попробовать себя как танцевальный коллектив. И у них это получилось отлично! Вязниковцы неоднократно принимали участие в муниципальных и региональных форумах и фестивалях, таких как «50 плюс», «Ходи, Россия», «Танцуй, Москва — танцуй, Россия!», «Вместе мы можем больше» «Ввязывайся». На базе отделения сформировался танцевальный ансамбль «Эдельвейс», который приглашают выступать на праздничных площадках района.ОСТАВАТЬСЯ В ДВИЖЕНИИ!Вязниковские активисты присоединились и к проектам направления «Серебряное волонтёрство». Они с энтузиазмом участвовали в акциях «Мы выбираем добро», «Весенняя неделя добра», «Марафон добрых дел», «В помощь пожилому человеку», показав наглядно, насколько интересным может быть путь к активному долголетию.И конечно, участники клуба «Надежда» откликнулись на предложение попробовать свои силы в волонтёрском движении. «Серебряные» волонтёры делились своим опытом, знаниями и умениями с молодёжью во время мастер-классов, фестивалей, тематических мероприятий и праздников. Активисты и сами не перестают узнавать новое и учиться в Университете третьего возраста. Здесь для них организованы увлекательные литературные часы, посвящённые творчеству писателей и поэтов, проводятся встречи со священнослужителем, врачами и различными экспертами, красочные фольклорные праздники, поездки к различным достопримечательностям.Надежда Александровна Костина — один из активных «серебряных» волонтёров. Она не только ведёт здоровый образ жизни — занимается скандинавской ходьбой, плаванием, ходит на лыжах, катается на велосипеде, много путешествует, но и помогает специалистам центра. За 10-летнюю историю своей волонтёрской деятельности Надежа Александровна вовлекла множество молодых инвалидов в спортивную жизнь. Под её чутким руководством люди с особенностями здоровья не побоялись взять в руки палки для скандинавской ходьбы, встать на лыжи, принять участие в велопробеге и даже в «Зарнице». Помимо того, активистка всегда помогает в организации различных культурно-массовых мероприятий комплексного центра, а также вместе с другими волонтёрами плетёт маскировочные сети, вяжет шерстяные носки, собирает посылки для наших защитников.«Серебряные» волонтёры постоянно в движении, они пробуют разные направления: посещают дом-интернат для престарелых и инвалидов в Вязниках, участвуют в мероприятиях с детьми, в том числе с детьми-инвалидами, приходят в многодетные семьи в рамках практики «Бабушка на час» и берут на себя часть хлопот по уходу за детьми.Ещё одно творческое начинание особенных волонтёров — проект«Я — гид». Здесь активисты пробуют себя в роли настоящих экскурсоводов. На протяжении двух лет Ольга Викторовна Муратова занимается этой деятельностью. Она готовит интересные материалы о памятных местах родного края и проводит экскурсии для тех, кто посещает отделения дневного пребывания учреждения.Кстати, жизнь Ольги Викторовны неразрывно связана с вязни¬ковским центром. Более 30 лет она трудилась заведующей отделением социального обслуживания на дому. Помимо основной работы, вела активную общественную деятельность, а сейчас стала «серебряным» волонтёром.О ПЕРСПЕКТИВАХВ планах учреждения — продолжить укреплять сотрудничест¬во с медицинскими учреждениями, образовательными и общественными организациями, чтобы расширить комплексный подход к проектам активного долголетия. Также в перспективе активное привлечение волонтёров для помощи в проведении мероприятий и индивидуальной поддержки пожилых людей.С этой целью продумываются обучающие программы для активистов.Уже сейчас проекты Вязниковского комплексного центра социального обслуживания населения помогли представителям старшего поколения открыть для себя новую главу в жизни — познавательную, наполняющую позитивом и вдохновляющую. И, как показала практика, найденные форматы программы «Активное долголетие» пришлись по душе его подопечным.