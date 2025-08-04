В городе Лакинск вблизи улицы Набережная выявлена стихийная свалка. Прокуратура Собинского района потребовала от администрации города немедленно устранить это нарушение. На площади около

В городе Лакинск вблизи улицы Набережная выявлена стихийная свалка. Прокуратура Собинского района потребовала от администрации города немедленно устранить это нарушение. На площади около 300 кв.м. складируется строительный мусор, бытовые отходы и сухие ветки. Устранение данной проблемы проконтролирует надзорное ведомство. Фото: прокуратура области