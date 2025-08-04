Троллейбусы поставят до 1 октября.

Владимир продолжает обновлять свой троллейбусный парк. По итогам недавних торгов был заключен контракт с компанией «Торговый дом Транс-Альфа» из Вологды на поставку двух новых низкопольных троллейбусов.Как глава города Дмитрий Наумов, общая стоимость закупки составила 57,2 миллиона рублей. Оба троллейбуса будут оснащены кондиционерами и смогут проезжать до 20 километров в автономном режиме без подключения к контактной сети.Согласно условиям контракта, новые машины должны быть поставлены во Владимир до 1 октября 2025 года.