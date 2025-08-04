Владимирцы отпраздновали 66-й день рождения Центрального парка. Праздник прошел в первое воскресенье августа – с бесплатными играми для детей и угощениями. Программа началась в 14:00 – на

Владимирцы отпраздновали 66-й день рождения Центрального парка. Праздник прошел в первое воскресенье августа – с бесплатными играми для детей и угощениями. Программа началась в 14:00 – на территории парка играла живая музыка, по центру расположились ярморочные палатки. На столах рукодельниц: домашняя утварь, сладости, вещи декора, которые не встретить в обычных супермаркетах, женские украшения — более