Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Во Владимирской области задержан 22-летний курьер, работавший на телефонных мошенников и забиравший деньги у пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.Установлено, что молодой человек причастен к 14 преступлениям, совершенным в Коврове, Владимире, Камешкове, Радужном и Суздале.Злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками банков и убеждали их передать деньги «юристу» для последующего перевода на безопасный счет. Затем в дело вступал 22-летний житель Нижегородской области, который приезжал к пожилым людям и забирал у них сбережения. Суммы варьировались от 125 тысяч до 3 миллионов рублей. Курьер переводил большую часть средств куратору, внося их на счет своей карты.Задержали злоумышленника во Владимире. В квартире, которую он снимал, оперативники обнаружили 350 тысяч рублей, банковские карты различных банков, а также упаковку, в которую пенсионеры складывали свои сбережения.Молодой человек заключен под стражу, ведется дальнейшее расследование.