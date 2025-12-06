Бизнесмены могут получить существенную помощь на развитие и модернизацию своих компаний.

Региональный центр инжиниринга на базе центра «Мой бизнес» Владимирской области запустил программу поддержки предпринимателей. Бизнесмены могут получить существенную помощь на развитие и модернизацию своих компаний.Размер поддержки впечатляет. Для обычных предпринимателей он составляет до 80% стоимости инжиниринговых услуг, для участников СВО и их семей — до 90% компенсации. Как сообщили в правительстве области, поддержка осуществляется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».Помощь доступна следующим категориям бизнеса: производственные предприятия МСП, сельхозпроизводители, компании сферы гостеприимства, организации бьюти-индустрии, образовательные учреждения, предприятия креативных индустрийЦентр предлагает широкий спектр услуг: разработка конструкторской и технологической документации, создание бизнес-планов и фирменного стиля, разработка сайтов и рекламных материалов, сертификация продукции, патентование и регистрация товарных знаков, а также проведение различных видов аудита.