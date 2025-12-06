Дворец детского и юношеского творчества преобразился благодаря новой системе освещения. Сотрудники городской службы установили десятки современных светильников, которые теперь украшают

Дворец детского и юношеского творчества преобразился благодаря новой системе освещения. Сотрудники городской службы установили десятки современных светильников, которые теперь украшают фасад здания. Об этом сообщили в городском ЦУГД. Служба уличного освещения муниципального ЦУГД завершила монтаж, и теперь ДТЮ выглядит заметно ярче. Эта работа – часть ежедневных усилий сотрудников, которые также восстанавливают освещение на различных улицах