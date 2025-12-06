Председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова рассказала об основных приоритетах законотворческой деятельности.

В Суздале состоялось заседание Совета представительных органов муниципальных образований Владимирской области при Законодательном Собрании региона, на котором обсуждались последние изменения в законодательстве и бюджетной политике.Председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова об основных приоритетах законотворческой деятельности: о развитии институтов материнства и детства, поддержке участников СВО и их семей, развитии экономики региона и повышении качества жизни граждан.Бюджет региона на следующий год будет принят 23 декабря после внесения поправок. Ольга Хохлова подчеркнула, что в полном объеме предусмотрены средства на социальные обязательства, включая повышение МРОТ до 27 093 рублей."В начале следующего года мы обязательно соберем председателей советов народных депутатов, чтобы углубленно рассмотреть волнующие их вопросы и определить ключевые темы для дальнейшей работы”, - отметила Ольга Хохлова.Министр финансов области Максим Васенин сообщил о значительном увеличении критерия выравнивания бюджетной обеспеченности. Если в 2024 году он составлял более 14 000 рублей на жителя, то к 2026 году достигнет суммы свыше 25 000 рублей.Глава Суздальского района Алексей Сараев представил планы развития территории. Район готовится к реорганизации в городской округ Суздаль и Суздальский муниципальный округ. Реализуется концепция «Большого Суздаля», которая предполагает расширение туристической активности за пределы города.Важные изменения: к городу Суздаль присоединились шесть населенных пунктов — сельцо Новое, посёлок Новый, Ивановское, Троица, Красное и Тетерино.