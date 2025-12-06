Председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова рассказала об основных приоритетах законотворческой деятельности.
В Суздале состоялось заседание Совета представительных органов муниципальных образований Владимирской области при Законодательном Собрании региона, на котором обсуждались последние изменения в законодательстве и бюджетной политике.
Председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова об основных приоритетах законотворческой деятельности: о развитии институтов материнства и детства, поддержке участников СВО и их семей, развитии экономики региона и повышении качества жизни граждан.
Бюджет региона на следующий год будет принят 23 декабря после внесения поправок. Ольга Хохлова подчеркнула, что в полном объеме предусмотрены средства на социальные обязательства, включая повышение МРОТ до 27 093 рублей.
"В начале следующего года мы обязательно соберем председателей советов народных депутатов, чтобы углубленно рассмотреть волнующие их вопросы и определить ключевые темы для дальнейшей работы”, - отметила Ольга Хохлова.
Министр финансов области Максим Васенин сообщил о значительном увеличении критерия выравнивания бюджетной обеспеченности. Если в 2024 году он составлял более 14 000 рублей на жителя, то к 2026 году достигнет суммы свыше 25 000 рублей.
Глава Суздальского района Алексей Сараев представил планы развития территории. Район готовится к реорганизации в городской округ Суздаль и Суздальский муниципальный округ. Реализуется концепция «Большого Суздаля», которая предполагает расширение туристической активности за пределы города.
Важные изменения: к городу Суздаль присоединились шесть населенных пунктов — сельцо Новое, посёлок Новый, Ивановское, Троица, Красное и Тетерино.