Посещение владимирских детских садов стало дороже. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии. С этого года родителям придется платить за день стандартного 12-часового

Посещение владимирских детских садов стало дороже. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии. С этого года родителям придется платить за день стандартного 12-часового пребывания в садике 193 рубля, что на 9 рублей больше, чем в прошлом году. Из постановления на сайте мэрии 1.1. В дошкольных образовательных учреждениях:– в группах с 12-часовым пребыванием детей – 193,00 руб.