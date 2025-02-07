Посещение владимирских детских садов стало дороже. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии. С этого года родителям придется платить за день стандартного 12-часового
<a href="https://33live.ru/novosti/07-02-2025-vo-vladimire-podnyali-platu-za-detskie-sady.html" target="_blank">Во Владимире подняли плату за детские сады</a> - Посещение владимирских детских садов стало дороже. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии. С этого года родителям придется платить за день стандартного 12-часового
[url=https://33live.ru/novosti/07-02-2025-vo-vladimire-podnyali-platu-za-detskie-sady.html]Во Владимире подняли плату за детские сады[/url] - Посещение владимирских детских садов стало дороже. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии. С этого года родителям придется платить за день стандартного 12-часового