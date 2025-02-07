51 устройство для майнинга криптовалюты. Свою добычу с «фермы» в Кольчугинском районе злоумышленник вытаскивал через подкоп. Ему помогали сообщники. Последние так и остались неизвестными, а

51 устройство для майнинга криптовалюты. Свою добычу с «фермы» в Кольчугинском районе злоумышленник вытаскивал через подкоп. Ему помогали сообщники. Последние так и остались неизвестными, а вот фигуранта судили – ему назначили штраф. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области, кража произошла в августе 2023 года. Житель Суздальского района решил украсть майнинговые устройства с