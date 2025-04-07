ДТП произошло в минувшие выходные.

В ДТП на площади Ленина во Владимире пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.Авария произошла в минувшую субботу, 5 апреля. Около 15 часов на площади столкнулись две иномарки — Volkswagen Passat и Ford Mondeo. Вторую машину из-за сильного удара выбросило на тротуар. В результате водитель сбил человека и врезался в стену дома №56 на улице Горького.Травмы получили две женщины — 29-летняя водитель Volkswagen и 53-летняя женщина-пешеход. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.Напомним, что на прошлой неделе в ДТП на трассе М-12 .