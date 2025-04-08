10 законов домашней пьянки
1. Кто-нибудь обязательно припрется раньше, чем договаривались.
2. Кому-нибудь обязательно придется догоняться, потому что опоздал.
3. Ему же придется бежать в магазин за добавкой.
4. Потому что сколько водки ни бери, все равно ее не хватит.
5. Обязательно будет один непьющий или очень мало пьющий человек, который одним своим видом будет отравлять другим жизнь.
6. Клетка с хомячком будет сломана.
7. Кто-нибудь обязательно ужрется вусмерть. Скорее всего, он и сломает клетку с хомячком.
8. Если гости остаются ночевать, то наутро обязательно найдется отвратительно бодрый человек, который перебудит всех остальных.
9. Наутро же обязательно выяснится, что на опохмел нет ничего.
10. И ужравшийся вусмерть товарищ сожрал все, что
еще анекдот!