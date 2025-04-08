Редакция приносит соболезнования близким и родным.

В Коврове во Владимирской области простились с погибшим в зоне проведения СВО бойцом.Михаил Миняйло получил смертельное ранение при исполнении служебного долга. Траурная церемония состоялась 6 апреля. Михаила отправили в последний путь в зале Центральной городской больницы.Ранее близкие бойца рассказали в соцсетях, что военный умер в госпитале от полученных ран в конце марта.Редакция приносит соболезнования друзьям и семье.