В отношении жителей Судогодского и Юрьев-Польского районов, не в первый раз нарушивших ПДД, возбуждены уголовные дела.

Автомобиль «ВАЗ-2105» под управлением 18-летнего жителя Судогодского района был остановлен инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району в конце июля текущего года в поселке Головино. Водитель легкового автомобиля по внешним признакам находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили показания алкотестера.Как выяснилось в ходе дальнейшей проверки, ранее автовладелец подвергался административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и в настоящее время лишен водительских прав.За аналогичное нарушение судогодскими полицейскими были задержаны 65-летний водитель автомобиля «Toyota Wish» и 49-летний водитель мопеда «Alpha».В конце июля в городе Юрьев-Польский инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району на маршруте патрулирования остановили автомобиль «ВАЗ-219110» под управлением 67-летнего жителя одного из районных сел, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские проверили водителя по базам данных и установили, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду.В настоящее время в отношении жителей региона возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).