История тянулась с 2015 года, когда здание признали подлежащим сносу до марта 2021 года.

Во Владимире наконец снесли аварийный дом №4 по улице Разина. Он представлял опасность для горожан. Как рассказали , история тянулась с 2015 года, когда здание признали подлежащим сносу до марта 2021 года. Сроки прошли, дом стоял.В 2022 году прокуратура добилась расселения жильцов через суд, но дом всё равно не убрали. Он начал разрушаться, и, что особенно тревожно, оставался открытым. Ни ограждений, ни предупреждающих знаков – при том, что через его придомовую территорию люди ходили в школу и детский сад.Прокурор вновь обратился в суд, и Октябрьский районный суд обязал городское управление ЖКХ снести строение. Теперь, наконец, работы выполнены, и угрозы нет.