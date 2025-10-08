История тянулась с 2015 года, когда здание признали подлежащим сносу до марта 2021 года.
Во Владимире наконец снесли аварийный дом №4 по улице Разина. Он представлял опасность для горожан. Как рассказали , история тянулась с 2015 года, когда здание признали подлежащим сносу до марта 2021 года. Сроки прошли, дом стоял.
В 2022 году прокуратура добилась расселения жильцов через суд, но дом всё равно не убрали. Он начал разрушаться, и, что особенно тревожно, оставался открытым. Ни ограждений, ни предупреждающих знаков – при том, что через его придомовую территорию люди ходили в школу и детский сад.
Прокурор вновь обратился в суд, и Октябрьский районный суд обязал городское управление ЖКХ снести строение. Теперь, наконец, работы выполнены, и угрозы нет.