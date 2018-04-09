На турнире тяжелоатлетов Игр Содружества, проходящих в Австралии, произошел пугающий инцидент. Спортсмен из Уэльса Джошуа Пэрри рухнул на помост, не сумев поднять штангу весом 160 килограмм.

На турнире тяжелоатлетов Игр Содружества, проходящих в Австралии, произошел пугающий инцидент. Спортсмен из Уэльса Джошуа Пэрри рухнул на помост, не сумев поднять штангу весом 160 килограмм.На опубликованном видео спортсмен пытается взять вес, однако у него это не выходит. Неожиданно парень бросает снаряд, после чего падает рядом с ним. Врачи незамедлительно подоспели к валлийцу на помощь. Они сообщили, что атлет потерял сознание из-за нехватки кислорода. На данный момент его жизни ничто не угрожает, передает . Напомним, 26 марта в США у баскетболиста команды "Грэнд Рэпидс" Зека Апшоу остановилось сердце. Апшоу потерял сознание за 50 секунд до финальной сирены.