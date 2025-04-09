Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В поселке Ставрово во Владимирской области мужчина кулаками избил свою сожительницу, а потом ударил ее ножом в шею.Женщина активно сопротивлялась и держала руками лезвие.Подозреваемый сам вызвал ей скорую помощь. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.Инцидент произошел 7 апреля. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сожительница начала снимать его на мобильный телефон. Женщина заявила, что не будет жить с партнером, если тот продолжить пить. В ответ на это мужчина напал на нее.