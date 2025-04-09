Избавиться от мешающей в карманах мелочи или даже от целой банки с рублями можно в рамках «Монетной недели». Деньги без комиссии обменяют на купюры или положат на карту. «Монетная неделя»

Избавиться от мешающей в карманах мелочи или даже от целой банки с рублями можно в рамках «Монетной недели». Деньги без комиссии обменяют на купюры или положат на карту. «Монетная неделя» уже стартовала. Она продлится до 19 апреля. Кстати, в акции, помимо банков, участвуют еще магазины «Магнит» и «Дикси», там тоже можно обменять мелочь. Антон Завойстый,