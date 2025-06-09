Выходные продлятся с 12 по 15 июня включительно.

В июне 2025 года жителей Владимирской области ждет продолжительный отдых благодаря предстоящим праздникам. Основные выходные приурочены ко Дню России и продлятся с 12 по 15 июня включительно.Работающие по пятидневному графику смогут насладиться четырьмя днями отдыха подряд. 11 июня будет сокращенным рабочим днем, что позволит раньше начать праздничные выходные. Дополнительный выходной, перенесенный с 8 марта, приходится на 13 июня, увеличивая период отдыха.Рабочий график во Владимирской области формируется с учетом государственных праздников и переносов выходных. В 2025 году власти предусмотрели дополнительные дни отдыха для празднования Дня России, который традиционно сопровождается массовыми мероприятиями и народными гуляниями.Сокращенный рабочий день 11 июня позволит заранее завершить дела и подготовиться к празднику. Перенос выходного с 8 марта на июнь продлит июньские каникулы, предоставив владимирцам возможность отметить государственный праздник и полноценно отдохнуть.