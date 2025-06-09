Проект, зародившийся в прошлом году по инициативе администрации города и Музея Хрусталя, будет радовать жителей каждую субботу в городском парке у Музея Хрусталя.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области открылся сезон уличной музыки, где главным участником выступает муниципальный духовой оркестр имени Евгения Соловьева под руководством Романа Алферова. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.Проект, зародившийся в прошлом году по инициативе администрации города и Музея Хрусталя, будет радовать жителей каждую субботу в городском парке у Музея Хрусталя. Оркестр, один из старейших коллективов города, известен своими успехами на областных и всероссийских музыкальных конкурсах. В программе летних сезонов – старинные вальсы и марши, ретрохиты, джазовые композиции и популярные мелодии. Концерты будут проходить каждую субботу с 12 часов.«Возвращаясь из очередной поездки по избирательному округу, не мог проехать мимо. Завораживающие звуки музыки остановили не только меня. Здорово, красиво!», — отметил Игошин в своих соцсетях.