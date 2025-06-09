Жертв среди населения нет.

В Юрьев-Польском районе Владимирской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных гроз и ветра, вызвавших локальные отключения электроэнергии. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев.Наиболее сильно пострадал Юрьев-Польский район. К счастью, жертв среди населения нет. «Владимирэнерго» подготовило 112 бригад для оперативного устранения последствий непогоды, особенно в Александровском и Петушинском районах, где также ожидаются неблагоприятные погодные условия.Напомним, ранее мы писали, что