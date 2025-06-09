Вечером 8 июня во Владимире завершились восстановительные работы на подстанции, из-за которой ранее были временно изменены маршруты городских троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе

Вечером 8 июня во Владимире завершились восстановительные работы на подстанции, из-за которой ранее были временно изменены маршруты городских троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Теперь троллейбусы №1, 2, 5 и 7 вернулись к привычному графику и движению. Утром 9 июня они снова курсируют по обычным маршрутам, в том числе до Юго-Западного района. Напомним, из-за