За проект благоустройства водоёма в районе дома № 79-а по улице Горького возьмётся ООО “ПБ “СПЕЦПРО”. Проектное бюро стало победителем по итогам электронного аукциона. 8 сентября

За проект благоустройства водоёма в районе дома № 79-а по улице Горького возьмётся ООО “ПБ “СПЕЦПРО”. Проектное бюро стало победителем по итогам электронного аукциона. 8 сентября Администрация города Владимира заключила контракт стоимостью в 2,5 млн. рублей с ООО “ПБ “СПЕЦПРО”. Изначально из бюджета на эти цели было выделено более 4 млн. рублей. Техническое задание на