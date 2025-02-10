Пострадали трехлетний мальчик и его двухлетняя сестра.

В городе Муром во Владимирской области двое детей выпали из окна третьего этажа. Травмы получили трехлетний мальчик и его двухлетняя сестра. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Следователи выяснили, что дети оказались одни дома, без присмотра взрослых. Подробности — в материале .Спас сосед?Инцидент произошел в минувшую субботу, 8 февраля. Семья проживает в многоквартирном доме на улице Карла Маркса. Пока неизвестно, где находились родители в момент ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе СК СКР по Владимирской области.Дети забрались на подоконник и играли там. В какой-то момент они смогли открыть окно. Судя по всему, сначала они бросали с высоты игрушки. На фотографиях регионального СледКома «плюшевые друзья» разбросаны по снегу. Затем дети решили испытать расстояние — от окна до земли — уже на себе.По словам очевидцев, игры детей заметил сосед. Мужчина живет в доме напротив. Он выбежал на улицу и поймал малышей внизу по очереди. После сосед передал мальчика и девочку спасателям.Жизнь подвергли рискуКак уточнили в Минздраве Владимирской области, брата и сестру доставили в Муромскую детскую районную больницу. У малышей диагностировали ушибы мягких тканей. Они не получили серьезных травм при падении.Тем не менее следователи начали проверку из-за того, что родители подвергли жизнь детей опасности.«Следователем СК осмотрено место происшествия, в настоящее время опрашиваются родители малолетних и иные лица, запрошена информация в органах системы профилактики и сведения, характеризующие законных представителей, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.Результатов проверки пока нет.Напомним, что в конце года во Владимире . Во время ссоры во дворе жилого дома парень и девушка выхватывали друг у друга из рук годовалого сына. Мальчика вытащили на заснеженную улицу практически без одежды.